Inaugurata la mostra ’Sorelle Arti’

Ancora grande arte a Fermo, ancora una storia da raccontare in punta di tela. Si è inaugurata a Palazzo dei Priori la mostra Sorelle Arti. Pittura scultura architettura dell' Accademia di San Luca, L'assessore Micol Lanzidei parla dell'ultima grande esposizione che questa amministrazione porta avanti. In questi anni, Palazzo dei Priori ha saputo diventare un centro espositivo di valore almeno nazionale, Maggioli cultura che gestisce la parte organizzativa parla di almeno 200 mila persone passate di qui per le varie mostre. Stavolta ci sono artisti del calibro di Federico Zuccari, Guido Reni, Peter Paul Rubens, Giacomo Balla e tanti altri.
