0.57 Alle elezioni regionali in Valle d'Aosta ha votato il 62,98% degli aventi diritto (65.014 votanti su 103.223). Il dato è stato fornito dall'ufficio elettorale della regione. I seggi hanno chiuso alle 23 e oggi è previsto lo spoglio a partire dalle ore 8. Nel 2020, quando si votava su due giornate, aveva votato il 70,5%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

