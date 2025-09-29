In Valle d' Aosta ha votato il 62,98%
Alle elezioni regionali in Valle d'Aosta ha votato il 62,98% degli aventi diritto (65.014 votanti su 103.223). Il dato è stato fornito dall'ufficio elettorale della regione. I seggi hanno chiuso alle 23 e oggi è previsto lo spoglio a partire dalle ore 8. Nel 2020, quando si votava su due giornate, aveva votato il 70,5%.
Regionali: in Valle d'Aosta, alle 19 ha votato il 51,01%. Per le Comunali di Aosta ha votato il 46,78%
