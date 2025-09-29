In testamento Agnelli del’98 il 25% della società ‘Dicembre’ a Edoardo

La società Dicembre è la 'cassaforte' della famiglia Agnelli che controlla tutte le società del gruppo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Eredità Agnelli, spunta un testamento scritto dall’Avvocato (e nascosto per 27 anni) in favore del figlio Edoardo. “Il 25% a John Elkann non era l’ultima volontà”

Eredità Agnelli, svolta shock in tribunale: Margherita presenta testamento inedito dell'Avvocato

Eredità Agnelli, spunta nuovo testamento dell’Avvocato – la foto

testamento agnelli del821798 25In testamento Agnelli del’98 il 25% ‘Dicembre’ a Edoardo - "A modifica di altre disposizioni precedenti lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione ... Si legge su msn.com

testamento agnelli del821798 25***Agnelli: spunta nuovo testamento Avvocato del 1998, 'a Edoardo il 25% Dicembre' - Depositato dai legali di Margherita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com

