In sella a una bici elettrica con 14 dosi di cocaina prova a fuggire giovane arrestato

Stava girando nella zona di Porta Nuova a Pescara in sella a una bici elettrica ma alla vista della polizia, che l'aveva notato, avrebbe provato ad accelerare la pedalata per allontanarsi.Ma gli agenti delle volanti l'hanno fermato e sottoposto a controllo poco prima delle ore 15 di domenica 28. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: sella - bici

Franco Gaudioso torna dal lavoro in sella alla sua bici ma viene travolto da un'auto e sbalzato nel canale: lo chef muore a 54 anni

Colto da un malore fatale mentre è in sella alla bici, morto 57enne turista

Da Cortona a Udine in bici per l'unico live estivo. Jovanotti: "Monto in sella e ci provo"

Vivi la Festa del Fungo di Giaveno in sella a una bici! In occasione della 44ª edizione della Festa del Fungo 2025, l'associazione About Valsangone APS ETS ti invita a scoprire i meravigliosi sentieri della Val Sangone con due escursioni guidate in bici - facebook.com Vai su Facebook

Barletta, ruba nel supermarket dei surgelati e fugge in sella a una bici elettrica - Il rapinatore, con accento del luogo, è riuscito comunque a portar via 500 euro dalla cassa e altro contante che aveva con sé il proprietario Assalto a mano armato al negozio di surgelati. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Bici elettrica si incendia, bruciature per un anziano - L’uomo stava percorrendo via Canalino in sella ad una bici elettrica quando, improvvisamente e inspiegabilmente, il mezzo ... Secondo ilrestodelcarlino.it