In partenza il rifacimento dei marciapiedi | introdotto il senso unico

Ferraratoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prenderanno il via mercoledì 1 ottobre i lavori, a cura del Comune, per il rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati di via della Siepe, nel tratto tra via dei Frutteti e via dei Cedri, a Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGli interventi interesseranno prima la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: partenza - rifacimento

In partenza il rifacimento dei marciapiedi: introdotto il senso unico

partenza rifacimento marciapiedi introdottoManutenzioni, al via rifacimento dei marciapiedi in nove strade a Genova. Ecco dove - Lavori in partenza a Genova: sono infatti stati individuati dai nove municipi i tratti di strade che hanno necessità di interventi straordinari sui marciapiedi. Lo riporta msn.com

Il punto sulle manutenzioni: "Strade e marciapiedi sotto i ferri" - L’assessore ai lavori pubblici Castorri: "Ritardi sulla tabella di marcia? Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Partenza Rifacimento Marciapiedi Introdotto