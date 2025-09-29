In nome di tutti i bambini | In piazza per la pace Dove un sindaco deve stare
I nomi di Kifir, che aveva 9 mesi, e di Bibas, di 4 anni, i due fratelli israeliani uccisi dai terroristi di Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. E poi Yahya, Rakan, Ruslan, Jubran, Eve, Revan, Sayden, Luqman e Sidra, i 9 dei 10 figli della dottoressa Alaa al-Najjar, pediatra all’ospedale Nasser di Khan Younis nella Striscia di Casa, uccisi invece dagli israeliani durante uno dei tanti bombardamenti: il più grande aveva 12 anni. E ancora un altro migliaio di nomi di altrettanti bambini palestinesi e israeliani che hanno perso la vita da quando l’orrore è cominciato, in rappresentanza di tutte le 20mila piccole vittime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: nome - tutti
Hancko Juve, il nome del difensore resiste sul taccuino dei bianconeri! Dalla concorrenza a quella volontà del club: tutti gli aggiornamenti
Calciomercato Juve, piace molto un nome dalla Premier League per il centrocampo: prezzo abbordabile. Tutti i dettagli sul possibile colpo
Calciomercato Milan, il Gent fissa il prezzo per Brown! Il ds Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome in lista
Dal palco Giulia Briziaarelli, a nome di tutti, ha gridato stop al genocidio, stop al riarmo, stop alle guerre, sì alla missione internazionale coraggiosa della Flotilla. Clicca nell'articolo e sfoglia la fotogallery della manifestazione #pace #flotillaglobalsumud #castell - facebook.com Vai su Facebook
$Guirassy senza nome: tutti gli errori sulle maglie $SkySport $SkyUCL $UCL $ChampionsLeague sport.sky.it/calcio/maglie-… - X Vai su X
In nome di tutti i bambini: "In piazza per la pace. Dove un sindaco deve stare" - Gattinoni in fascia tricolore alla manifestazione per le giovani vittime a Gaza. Come scrive ilgiorno.it