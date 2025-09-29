I nomi di Kifir, che aveva 9 mesi, e di Bibas, di 4 anni, i due fratelli israeliani uccisi dai terroristi di Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. E poi Yahya, Rakan, Ruslan, Jubran, Eve, Revan, Sayden, Luqman e Sidra, i 9 dei 10 figli della dottoressa Alaa al-Najjar, pediatra all’ospedale Nasser di Khan Younis nella Striscia di Casa, uccisi invece dagli israeliani durante uno dei tanti bombardamenti: il più grande aveva 12 anni. E ancora un altro migliaio di nomi di altrettanti bambini palestinesi e israeliani che hanno perso la vita da quando l’orrore è cominciato, in rappresentanza di tutte le 20mila piccole vittime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In nome di tutti i bambini: "In piazza per la pace. Dove un sindaco deve stare"