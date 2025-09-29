In House of Guinness quali sono i dettagli di pura finzione e quali i fatti reali?
Chiunque abbia visto o parli di House of Guinness è interessato anche alla storia vera della dinastia della birra scura e della sua fabbrica, esattamente i materiali che hanno ispirato la serie di Steven Knight, con qualche licenza qua e là dovuto a precise esigenze narrative. Rivediamo, dunque, i punti più chiacchierati esaminando quanto corrispondano a verità storiche o meno. Arthur Guinness era gay?. Il personaggio interpretato da Anthony Boyle nella serie è gay e ha creato molto interesse sui social. Tuttavia, non è chiaro se lo fosse davvero. Alcuni scrittori e giornalisti, come Joe Joyce, autore di un libro su questa famosa famiglia, hanno sostenuto che Arthur fosse forse omosessuale dopo aver analizzato numerosi archivi storici sulla sua vita, anche se non ci sono prove evidenti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
