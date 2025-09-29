In fatti ostili dal 17 ottobre il nuovo album dei Delta V
MILANO – Il 17 ottobre uscirà in fisico nei formati cd, vinile e in digitale “In fatti ostili”, il nuovo album di inediti dei Delta V distribuito da Universal Music Italia. Si tratta del settimo disco di inediti per la band, il secondo dopo “Heimat” (2019), l’album che ha cambiato in maniera decisiva la visione e il modo di fare musica della band di Carlo Bertotti, Flavio Ferri e Marti. Il tema centrale di questo nuovo lavoro, già preannunciato dal suo titolo e dal singolo apripista “Nazisti dell’Illinois”, è il senso di ostilità che rappresenta un sentimento ormai diffuso e condiviso della società di oggi, sintomo di un grande cambiamento dei tempi rispetto agli anni in cui il progetto Delta V ha visto la luce. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
