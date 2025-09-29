In Consiglio la discussione sul documento unico di programmazione Lega all' attacco | Dopo 15 mesi siamo a zero

"Oggi Sindaco e Giunta hanno rendicontato in aula consiliare i risultati raggiunti dopo 15 mesi di insediamento, rispetto al programma di mandato. Risultati minimali, che abbiamo sintetizzato su una lavagna dove per ciascun assessore abbiamo indicato le nostre valutazioni, operate in base ai.

In Consiglio la discussione sul documento unico di programmazione, Lega all'attacco: "Dopo 15 mesi siamo a zero" - La nota dei consiglieri Carrieri e Sisto: "Risultati deludenti, siamo tornati a chiedere al sindaco di sostituire alcuni assessori troppo deficitari" ... Segnala baritoday.it

