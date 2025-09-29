in colorado tra le montagne per concedersi il lusso di rallentare

Denver, 29 set. (askanews) - "Facciamo un sacco di cose qui. Realizziamo progetti di ogni tipo, dalle vetrate artistiche alla lavorazione del cuoio. Oggi realizzeremo una piccola vetrata artistica in stile Tiffany. Tutto è già tagliato e levigato. Vi guiderò nei successivi passaggi" afferma Victoria Rosas Endsley. Bear & Bee è uno studio e boutique di artigiani a conduzione familiare, nonché un "Art Bar" all'americana unico nel suo genere, dove ci si può cimentare nella creazione di progetti artistici con diverse tecniche. L'ispirazione è sempre a portata di mano e si traduce in candele, ricamo su legno, pirografia, la ceramica e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

