PONSACCO Nona edizione di Ponsacco Dona organizzata dai donatori di sangue Fratres Ponsacco. Una mattinata al centro trasfusionale dell’ ospedale di Pontedera interamente dedicata al gruppo ponsacchino e ai suoi donatori per due obiettivi principali: donare sangue e plasma di cui c’è sempre un gran bisogno e sensibilizzare le persone ad avvicinarsi alla donazione. "E’ il nostro evento annuale – dice il capogruppo dei Fratres di Ponsacco Samuele Ferretti – Ormai da nove anni prenotiamo un’intera mattinata al centro trasfusionale con il personale medico e paramedico dedicato al nostro gruppo. Chiaramente se arriva un donatore da altre parti o esterno alle associazioni lo accolgono e lo fanno donare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In cinquanta per "Ponsacco dona" sangue e plasma