In Cina il business è in calo con Pechino spaesata dalla crisi Intervista allo chef italiano più premiato d’Asia
Tra costumi locali, costi di gestione, classifiche internazionali e stereotipi che investono la cucina italiana il patron di Otto e Mezzo Umberto Bombana ci ha raccontato come si lavora nel Sud-est asiatico. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: cina - business
Cina: business forum SCO a Pechino
Sui microchip la strategia della Cina è lasciar fiorire cento fiori. Sembra poesia, ma è business puro
“In Cina il business è in calo, con Pechino spaesata dalla crisi”. Intervista allo chef italiano più premiato d’Asia
"In Cina il business è in calo, con Pechino spaesata dalla crisi". Intervista allo chef italiano più premiato d'Asia - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/rubriche/interviste/cina-business-bombana/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_sourc - X Vai su X
HKTDC Milan. . Hong Kong rappresenta una piattaforma strategica per le aziende che desiderano sviluppare partnership e ampliare il proprio business sui mercati internazionali. Grazie all’infrastruttura logistica avanzata, alla vicinanza con la Cina continental - facebook.com Vai su Facebook
Volkswagen: consegne in calo a 9 milioni. La Cina resta il problema - Il Gruppo Volkswagen ha concluso il 2024 consegnando 9,03 milioni di veicoli, con una flessione del 2,3% rispetto all’anno precedente. Da ilsole24ore.com
Borse Cina: chiudono in calo su timori nuova regolamentazione anti-speculazione - Chiusura in calo per le Borse cinesi appesantite dalla debolezza del settore high tech che accusato pesanti perdite dopo i rumor sulla possibile introduzione ... Secondo ilsole24ore.com