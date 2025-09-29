In centinaia ' Sulle tracce della Caproni' | Un patrimonio culturale che appartiene a tutti

In centinaia “Sulle tracce della Caproni”. Sabato 20 e 27 settembre le guide hanno accompagnato i partecipanti in una passeggiata culturale e di memoria nei luoghi legati alla storia dell’Aeronautica Caproni di Predappio, con racconti e testimonianze proposti dai promotori del progetto. Un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it