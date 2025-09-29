In centinaia all' iniziativa benefica | ' Una Piega per l’Hospice' raccoglie 2500 euro
Sono 105 le partecipanti all’evento benefico “Una Piega per l’Hospice”, che si è svolto domenica al Cnos Fap Aeca di Forlì (Istituto Salesiano Orselli) e che ha permesso di donare all’associazione Amici dell’Hospice 2.500 euro. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Amici dell’Hospice. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
