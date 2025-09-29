In cella Michele sta crollando In Albania ha solo i libri ora il governo lo riporti a casa

Repubblica.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista a Vanessa Castelli, compagna di Michele D’Angelo, il professore di Biologia de l’Università de l’Aquila detenuto da quasi due mesi dopo un incidente stradale. Dalla cella la sua voce: “Non voglio privilegi ma il rispetto dei diritti fondamentali”. Appello a Giorgia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

