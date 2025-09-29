In camera da letto con cocaina e skunk | per un 23enne scattano i domiciliari
MELENDUGNO – Un 23enne è stato arrestato sabato mattina in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Melendugno, in collaborazione con i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lecce con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: camera - letto
