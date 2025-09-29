In Bulgaria sulle orme di Papa Giovanni | Qui ha rafforzato il coraggio della fede

Ecodibergamo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO. Tra Rila e Sofia le ultime tappe dell’itinerario promosso a cent’anni dall’arrivo di monsignor Roncalli in Bulgaria come visitatore apostolico. Gli incontri con le Suore Eucaristine e il Vescovo eparchiale. Monsignor Pelucchi: «Il coraggio di Papa Giovanni si è manifestato nella scelta di aprire il Concilio Vaticano II». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

in bulgaria sulle orme di papa giovanni qui ha rafforzato il coraggio della fede

© Ecodibergamo.it - In Bulgaria sulle orme di Papa Giovanni: «Qui ha rafforzato il coraggio della fede»

In questa notizia si parla di: bulgaria - orme

Pagelle Italia-Bulgaria 3-1 volley: Romanò trascinatore, Bottolo tra i grandi, De Giorgi sulle orme di Velasco

bulgaria orme papa giovanniIn Bulgaria sulle orme di Papa Giovanni: «Qui ha rafforzato il coraggio della fede» - Tra Rila e Sofia le ultime tappe dell’itinerario promosso a cent’anni dall’arrivo di monsignor Roncalli in Bulgaria come visitatore apostolico. Da ecodibergamo.it

bulgaria orme papa giovanniPellegrinaggio in Bulgaria, monsignor Pelucchi:«Impariamo la bontà da Papa Giovanni» - Sabato Messa nella cattedrale cattolica di San Ludovico a Plovdiv per i cento pellegrini partiti insieme all'agenzia viaggi Ovet ... Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bulgaria Orme Papa Giovanni