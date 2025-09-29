In aumento ma sempre più precario | i dati sul lavoro a Viterbo nel 2025
Nel Lazio la crescita occupazionale rallenta e non si traduce in più lavoro stabile: i nuovi contratti a tempo indeterminato sono appena il 15 per cento delle attivazioni, in linea con gli anni precedenti. È quanto emerge dall’Osservatorio precariato elaborato dalla Cgil Roma e Lazio su dati Inps. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
