in aumento export e tutela dei prodotti a marchio qs

LA SICILIA STA VIVENDO un momento di grande fermento nel settore agroalimentare, con eccellenze che continuano a conquistare i mercati internazionali. Secondo i dati provvisori dell’Istat elaborati da Unioncamere Sicilia, l’Isola ha registrato nel secondo trimestre del 2024 un incremento delle esportazioni di prodotti agroalimentari del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo ha portato a un fatturato estero di 436,5 milioni di euro, contribuendo a superare il miliardo e 200 milioni nel 2023. Un risultato significativo per un comparto che conta oltre 160 mila addetti e 83 mila imprese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

