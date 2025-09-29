In aumento export e tutela dei prodotti a marchio QS

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA SICILIA STA VIVENDO un momento di grande fermento nel settore agroalimentare, con eccellenze che continuano a conquistare i mercati internazionali. Secondo i dati provvisori dell’Istat elaborati da Unioncamere Sicilia, l’Isola ha registrato nel secondo trimestre del 2024 un incremento delle esportazioni di prodotti agroalimentari del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo ha portato a un fatturato estero di 436,5 milioni di euro, contribuendo a superare il miliardo e 200 milioni nel 2023. Un risultato significativo per un comparto che conta oltre 160 mila addetti e 83 mila imprese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

in aumento export e tutela dei prodotti a marchio qs

© Quotidiano.net - In aumento export e tutela dei prodotti a marchio QS

In questa notizia si parla di: aumento - export

L’Istat certifica l’aumento dell’export italiano: cresce il Made in Italy negli Stati Uniti, bene agricoltura e farmaceutica

Le previsioni dell'economia in provincia nel 2025, soffre l'agricoltura (-6%). Export in aumento del 4%

Export in aumento nel primo semestre. Ma il calzaturiero arranca: -14,8%

Bolognese Tutela Digitale in piano tutela prodotti Giappone - La società bolognese Tutela Digitale, attiva nel campo della cyber reputazione, collabora con il ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Giappone per contrastare la contraffazione ... Lo riporta ansa.it

L'export in Usa dei formaggi Dop vale 390 milioni, +7% in un anno - Corre l'export dei formaggi Dop verso gli Usa con oltre 30mila tonnellate vendute nel 2023, in aumento del 3% sul 2022, mettendo a segno +7% a valore per un fatturato di 390 milioni di euro; un ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Aumento Export Tutela Prodotti