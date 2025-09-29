In arrivo il nuovo bando del Comune per il contributo alloggiativo | stanziati oltre 3 milioni per il bonus affitti

Baritoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' attesa per la prossima settimana la pubblicazione del nuovo bando del Comune di Bari per il contributo alloggiativo (competenza 2024). Oggi, intanto, è stata pubblicata sull’Albo pretorio la determina a firma della dirigente della ripartizione Patrimonio, relativa all’approvazione della bozza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

