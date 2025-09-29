in arrivo da gaza un nuovo gruppo di 15 bambini malati

Milano, 29 set. (askanews) - Ha appena lasciato Elat (Israele) il primo C-130 dell'Aeronautica militare con un nuovo gruppo di minori palestinesi provenienti da Gaza. I pazienti verranno accolti questa sera in Italia, nell'ambito della quindicesima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall'Italia. Anche in quest'occasione la Farnesina ha raccolto appelli relativi ad alcuni delicatissimi casi di minori che necessitano di interventi salvavita. Fra questi c'è la piccola Tuleen, neonata affetta da una grave malformazione congenita che sarà ricoverata all'Ospedale Meyer di Firenze. In totale sono 15 i piccoli pazienti che, seguiti da familiari ed accompagnatori (per un totale di 81 persone), giungeranno nella tarda serata di oggi negli aeroporti di Roma, Lecce, Pisa e Verona a bordo di tre aerei C-130 messi a disposizione dalla Difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

