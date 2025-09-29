In Arabia sono sicuri | Klopp è la priorità dell’Al Ittihad per sostituire Blanc
L’Al Ittihad sta cercando un nuovo allenatore per sostituire Laurent Blanc e, tra i nomi, spunta Jurgen Klopp, che ha lasciato il Liverpool due anni fa per intraprendere la carriera di coordinatore calcistico del gruppo RedBull. Klopp è la priorità dell’Al Ittihad. Secondo quanto riportato dal portale arabo Arriyadiyah: Il tedesco Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, è per ora la priorità del club, dopo l’esonero del tecnico francese Laurent Blanc. Klopp ha attualmente un impiego in RedBull. La lista dei candidati include anche lo spagnolo Xavi, il suo connazionale Unai Emery, l’italiano Luciano Spalletti, mentre scendono le quotazioni per il portoghese Sergio Conceiçao. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: arabia - sono
Messi contro Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, pronta un’offerta folle: sono disposti a tutto
Gravina: «Mondiale? Dobbiamo iniziare a vincere, non ci sono scuse. Su Retegui in Arabia dico questo»
Milan, Adli e Bennacer verso la cessione: sono fuori dal progetto di Allegri. Sondaggi dall’Arabia Saudita
Buon giorno! Oggi, venerdì 26 settembre, la Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, martiri e san Nilo, fondatore del monastero di Grottaferrata. Gemelli e cristiani, nati in Arabia, Cosma e Damiano si sono dedicati gratuitamente alla cura dei malati dopo aver - facebook.com Vai su Facebook
In Arabia sono sicuri: Klopp è la priorità dell’Al Ittihad per sostituire Blanc - Secondo quanto riportato dal portale arabo Arriyadiyah: Il tedesco Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool ... Lo riporta ilnapolista.it