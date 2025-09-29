L’Al Ittihad sta cercando un nuovo allenatore per sostituire Laurent Blanc e, tra i nomi, spunta Jurgen Klopp, che ha lasciato il Liverpool due anni fa per intraprendere la carriera di coordinatore calcistico del gruppo RedBull. Klopp è la priorità dell’Al Ittihad. Secondo quanto riportato dal portale arabo Arriyadiyah: Il tedesco Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, è per ora la priorità del club, dopo l’esonero del tecnico francese Laurent Blanc. Klopp ha attualmente un impiego in RedBull. La lista dei candidati include anche lo spagnolo Xavi, il suo connazionale Unai Emery, l’italiano Luciano Spalletti, mentre scendono le quotazioni per il portoghese Sergio Conceiçao. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Arabia sono sicuri: Klopp è la priorità dell’Al Ittihad per sostituire Blanc