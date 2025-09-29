In anteprima a Palermo la presentazione di Agata nuovo romanzo di Maria Grazia Motisi

Agata” è il titolo del libro di Maria Grazia Motisi che sarà presentato in anteprima a Palermo mercoledì 1 ottobre alle 18:00, negli spazi della Libreria “Voglia di leggere”, in via Antonio Pacinotti 36. L’autrice dialogherà con la giornalista Marianna La Barbera e racconterà la genesi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

