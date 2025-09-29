In 5 mila allo Stadio dei Marmi per #BeActive Abodi | Offriremo sempre più sport

Il ministro per lo Sport all'evento organizzato da Sport e Salute per la Settimana Europea dello Sport: "Il Governo sta facendo la sua parte aiutando le società a mettere a disposizione lo sport per tutti. I primi segnali si vedono, la sedentarietà si sta abbassando". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In 5 mila allo Stadio dei Marmi per #BeActive. Abodi: "Offriremo sempre più sport"

