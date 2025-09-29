Impruneta il Rione delle Fornaci vince la 99ª edizione della Festa dell’Uva

Firenzetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un totale di 60 voti, il Rione delle Fornaci si è aggiudicato la 99ª edizione della Festa dellUva di Impruneta. Al secondo posto si è piazzato il Rione Sant’Antonio, seguito dal Rione delle Sante Marie con 29 punti. Chiude la classifica il Rione del Pallò, che ha ottenuto 25 punti.Lo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

