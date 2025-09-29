Imprese di Massa più leggere Carrara più tassata
Il carico fiscale continua a rappresentare un fattore critico per la competitività delle imprese toscane. Secondo l’Osservatorio CNA 2025 sulla tassazione delle piccole imprese, la pressione resta elevata pur con un lieve miglioramento nazionale: il Total Tax Rate (TTR) scende dal 52,8% al 52,3%, traducendosi in due giorni di lavoro in meno per ripagare imposte e contributi rispetto al 2024. In Toscana, Arezzo si distingue con un TTR al 49,8% (nono posto in Italia), mentre Livorno soffre con un 56,1% (110° posto). Il quadro di Massa-Carrara è emblematico. Le imprese di Massa registrano un TTR del 50,9%, con un “tax free day” fissato al 4 luglio: cinque giorni prima della media nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
