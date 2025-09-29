Imperia il cane cade in un pozzo mentre passeggia con il padrone intervengono i pompieri e lo salvano
L'animale è stato soccorso dalla squadra Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. Era sprofondato per diversi metri e poteva soltanto guaire. Poi il lieto fine Passeggiava con il cane quando lo ha visto sparire nel nulla. Soltanto un guaito, poi dell'animale non c'era più traccia. Brutta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: imperia - cane
