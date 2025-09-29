Immunità alla Salis? La sinistra è garantista soltanto con gli amici

Laverita.info | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato di Fi Enrico Costa: «Contro Nordio e Piantedosi l’opposizione ha rinunciato a fare politica e suona il citofono delle Procure». 🔗 Leggi su Laverita.info

