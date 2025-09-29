Immigrazione è il momento di trovare convergenze

Ecodibergamo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ITALIA. Avvicinandosi le elezioni regionali, tornano argomenti utili alla rissa del nostro cattivo bipolarismo: la riduzione delle tasse e dell’età pensionabile, new entry l’estensione della zona di favore fiscale alle Marche, e poi il più divisivo tra tutti, l’immigrazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

immigrazione 232 il momento di trovare convergenze

© Ecodibergamo.it - Immigrazione, è il momento di trovare convergenze

In questa notizia si parla di: immigrazione - momento

Cerca Video su questo argomento: Immigrazione 232 Momento Trovare