Immagini straordinarie mostrano come gli antibiotici uccidono i batteri resistenti | perché è una svolta

Grazie a una tecnica chiamata microscopia a forza atomica gli scienziati sono riusciti a vedere come agisce l'antibiotico polimixina B contro i batteri resistenti dotati di corazza. Le immagini ottenute sono incredibili e possono portare allo sviluppo di nuovi ed efficaci farmaci contro i "super batteri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagini straordinarie mostrano come gli antibiotici uccidono i batteri resistenti: perché è una svolta - Grazie a una tecnica chiamata microscopia a forza atomica gli scienziati sono riusciti a vedere come agisce l'antibiotico polimixina B contro i batteri ... Scrive fanpage.it