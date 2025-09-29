Immagini straordinarie mostrano come gli antibiotici uccidono i batteri resistenti | perché è una svolta

Grazie a una tecnica chiamata microscopia a forza atomica gli scienziati sono riusciti a vedere come agisce l'antibiotico polimixina B contro i batteri resistenti dotati di corazza. Le immagini ottenute sono incredibili e possono portare allo sviluppo di nuovi ed efficaci farmaci contro i "super batteri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

