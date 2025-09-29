illegittime il garante avverte i sindacati sugli scioperi per gaza

Le prossime settimane saranno piuttosto movimentate: sono stati proclamati diversi scioperi non pravvisati che rischiano di causare gravi danni all'infrastruttura economica e ai cittadini. Si tratta di scioperi illegittimi per legge, sui quali la Commissione di garanzia sugli scioperi ha annunciato che accenderà un faro. " Con riferimento a preannunciati scioperi generali senza preavviso da parte di diverse organizzazioni sindacali, la Commissione di garanzia ricorda che lo sciopero (diritto tutelato dalla nostra Costituzione), nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, deve rispettare precise regole previste dalla legge 146 del 1990, a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini utenti, tra cui l’obbligo di preavviso ", si legge nella nota del Garante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

