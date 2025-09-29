Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati a Parigi | la vacanza di lusso su Instagram

Ilary Blasi e Bastian Muller si godono una vacanza d’amore a Parigi, fra gite, scatti romantici e hotel di lusso. La conduttrice e l’imprenditore si sono regalati una fuga d’amore in Francia, celebrando una relazione che procede a gonfie vele. Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati a Parigi. A raccontare la vacanza a Parigi è stata proprio Ilary Blasi che ha pubblicato su Instagram alcuni scatti e video che raccontano le giornate con Bastian Muller. La conduttrice e il fidanzato sono più innamorati che mai e hanno scelto di volare in Francia dove, proprio nel 2023, avevano scattato la loro prima foto di coppia, raccontando al mondo il loro amore. 🔗 Leggi su Dilei.it

