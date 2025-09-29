Ilary Blasi e Bastian Muller dichiarazione d' amore a Parigi | il video davanti alla Tour Eiffel

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno trasformato il loro viaggio a Parigi in una vera e propria dichiarazione d’amore. La conduttrice tv ha condiviso su Instagram foto e video della vacanza di coppia nella Ville Lumière, accompagnando il post con la frase “Souvenirs pour toujours” e un cuore rosso. Nelle immagini, Ilary appare sorridente e innamorata, mentre Bastian la stringe e la bacia dolcemente sul collo con la Tour Eiffel sullo sfondo. Un’altra foto, in bianco e nero, li ritrae di spalle mentre ammirano insieme il monumento simbolo di Parigi. Oltre agli scatti più intimi, la coppia ha fatto tappa nei luoghi iconici della capitale francese: dal Louvre all’Arco di Trionfo, fino a Notre Dame, regalando ai fan una piccola cartolina della loro fuga romantica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

