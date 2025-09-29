Ilary Blasi e Bastian Muller dichiarazione d' amore a Parigi | il video davanti alla Tour Eiffel
Ilary Blasi e Bastian Muller hanno trasformato il loro viaggio a Parigi in una vera e propria dichiarazione d’amore. La conduttrice tv ha condiviso su Instagram foto e video della vacanza di coppia nella Ville Lumière, accompagnando il post con la frase “Souvenirs pour toujours” e un cuore rosso. Nelle immagini, Ilary appare sorridente e innamorata, mentre Bastian la stringe e la bacia dolcemente sul collo con la Tour Eiffel sullo sfondo. Un’altra foto, in bianco e nero, li ritrae di spalle mentre ammirano insieme il monumento simbolo di Parigi. Oltre agli scatti più intimi, la coppia ha fatto tappa nei luoghi iconici della capitale francese: dal Louvre all’Arco di Trionfo, fino a Notre Dame, regalando ai fan una piccola cartolina della loro fuga romantica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ilary - blasi
Berlusconi taglia senza pietà: La reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta
Cornetto Battiti Live, Ilary Blasi non si trattiene e provoca Fedez: “Sei contento ora?”
Ilary Blasi e Bastian Muller: nozze in vista?
Questa lip sync battle continua alla grande con Ilary Blasi e Rudy Zerbi ! Sono loro i vostri preferiti con “Un nuovo bacio”? #TuSiQueVales - facebook.com Vai su Facebook
Sky, presentati i palinsesti. Attesa per il debutto di Chanel (figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti) a «Pechino Express» - X Vai su X
Ilary Blasi e Bastian Muller felici e innamorati all'Oktoberfest 2025 - Ilary Blasi e Bastian Muller rinnovano la tradizione e volano in Germania per l'Oktoberfest 2025. Si legge su gazzetta.it
Ilary Blasi e Bastian Muller, dichiarazione d’amore a Parigi - La conduttrice tv posta un video e alcuni scatti della vacanza di coppia. Segnala msn.com