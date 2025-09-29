Ilaria Forgione incinta all' ottavo mese morta nell' incidente a Montenero di Bisaccia | era il suo compleanno

A seguito di un grave incidente la 25enne Ilaria Forgione è morta il giorno del suo compleanno: era incinta. Lutto cittadino a Montenero di Bisaccia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ilaria Forgione incinta all'ottavo mese morta nell'incidente a Montenero di Bisaccia: era il suo compleanno

In questa notizia si parla di: ilaria - forgione

Montenero di Bisaccia, Ilaria Forgione muore in un incidente nel giorno del compleanno: era incinta

La festa per il suo compleanno, poi l'incidente in auto: Ilaria Forgione muore a 25 anni, era incinta all'ottavo mese

Il dramma di Ilaria Forgione, incinta all'ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno: l'ultima foto, poi l'incidente tornando dalla festa

Tragedia a Montenero di Bisaccia: muore Ilaria Forgione, 25 anni incinta all’ottavo mese. Feriti il compagno e un ragazzo. Comunità sconvolta, sindaca: “Un dolore immenso”. #Campobasso #incidente #MontenerodiBisaccia - X Vai su X

Ilaria Forgione incinta all'ottavo mese morta nell'incidente a Montenero di Bisaccia: era il suo compleanno - A seguito di un grave incidente la 25enne Ilaria Forgione è morta il giorno del suo compleanno: era incinta ... Secondo virgilio.it

Ilaria muore nel giorno del suo compleanno: era incinta di 8 mesi - Ilaria Forgione, 25 anni appena compiuti, ha perso la vita in un grave incidente s ... Lo riporta ilfattovesuviano.it