Ilaria Cucchi alla Dogaia | Al governo Meloni non importa nulla della situazione delle carceri VIDEO

Firenzetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattina di oggi la senatrice Ilaria Cucchi ha effettuato un sopralluogo all'interno del carcere della Dogaia di Prato che più volte è salito alla ribalta delle cronache nazionali negli ultimi mesi: oltre ai cinque suicidi avvenuti in poco più di un anno, c'è l'inchiesta della procura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ilaria - cucchi

Depistaggi nel caso Cucchi: due condanne e un’assoluzione. Ilaria Cucchi: «Il processo più duro di tutti»

Gesto sessista di un poliziotto contro i manifestanti per Gaza a Milano, Ilaria Cucchi: “Prendere provvedimenti”

ProPal arrestati, Ilaria Cucchi: grave repressione nei confronti di minori

Avs tira fuori l'ultima: Cucchi contro prefetto e questore di Udine. Rizzetto: post imbarazzante - L’ultima polemica è di Ilaria Cucchi, senatrice del partito guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che si scaglia contro Lione e Farinacci, prefetto ... Secondo iltempo.it

Cucchi: “Santanchè scappa dai giudici, il reato non c’entra con il Parlamento” - Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata ai danni dell’Inps, «cerca uno scudo in Parlamento». Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Cucchi Dogaia Governo