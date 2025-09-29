Il Wi-Fi negli auricolari è la svolta che aspettavi per la tua casa

Immaginate la scena: siete a casa, finalmente liberi da impegni, e volete perdervi nella vostra musica preferita o in un podcast avvincente. Indossate i vostri auricolari wireless, la playlist parte, e vi sentite subito immersi. Ma ecco che vi allontanate dal telefono per prendere un caffè, andare in un’altra stanza, e la musica si interrompe. Il segnale Bluetooth, pur essendo una meraviglia della tecnologia, ha i suoi limiti, specialmente tra le mura domestiche. Quella che sembra una piccola noia quotidiana, per molti è diventata una vera e propria frustrazione. Ma cosa succederebbe se vi dicessimo che questa fastidiosa limitazione sta per diventare un ricordo del passato? L’ansia da portata, è un fenomeno ben noto a chiunque utilizzi auricolari Bluetooth. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il Wi-Fi negli auricolari è la svolta che aspettavi per la tua casa

In questa notizia si parla di: auricolari - svolta

.@martacagnola ha intervistato @MaurizioBulleri al @SaloneNautico: dagli inizi come giornalista, al successo con le trasmissioni televisive fino agli esordi su YouTube e alla svolta social. Ascolta #TikTokers cliccando qui: https://tinyurl.com/ynd8ywbe - X Vai su X

SEPARAZIONE CARRIERE: TERZO SÌ ALLA RIFORMA, GENTILE (FI): «SVOLTA STORICA PER LA GIUSTIZIA ITALIANA» Il deputato azzurro: «Più garanzie di imparzialità e fiducia nelle istituzioni. È un atto di civiltà giuridica, voluto da Forza Italia e realizzato - facebook.com Vai su Facebook

Non solo Bluetooth: stanno per arrivare gli auricolari Wi-Fi - Fi, anzi: la prima volta che abbiamo sentito parlare di questa tecnologia, era il 2023. Segnala smartworld.it

Auricolari wireless con 4 microfoni, ANC e Multipoint: in sconto a soli 19€! - Su Amazon sono in sconto ad un prezzo imperdibile degli auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e buona autonomia. Segnala tech.everyeye.it