Ecstasy, Xanax e soldi: spacciatore fermato (insieme a una ragazzina) alla fermata del bus quotidiano.net
Autolesioni, lungo effetto Covid. Ogni mese 10 ragazzi in ospedale ecodibergamo.it
Milan, Estupinan: “Serata agrodolce per me”. E Maignan sui social gli chiede i soldi! pianetamilan.it
Pellegrino Parmense, perde il controllo della moto e cade sull'asfalto: grave in ospedale pianetamilan.it
Postmenopausa, sperimentato con successo un farmaco contro le vampate di calore pianetamilan.it
Grande Fratello 2025 con Simona Ventura stasera su Canale 5: concorrenti, novità ed opinionisti superguidatv.it
Romics alla Fiera di Roma
La 35esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games,... ► romatoday.it
Blanca 3, anticipazioni prima puntata del 29 settembre 2025
il ritorno di blanca su rai 1: novità e approfondimenti sulla nuova stagione Il pubblico di Rai 1 s... ► jumptheshark.it
Anche ad Arezzo lo striscione per la Global Sumud Flottilla
Striscione sul cavalcavia del raccordo autostradale a sostegno della Global Sumud Flottilla. L'azi... ► arezzonotizie.it
"Gli adulti contro di me temono figuracce". Abbiamo un Sinner anche nel Tennis Tavolo
Papà siciliano, mamma ucraina, entrambi giocatori, nato a Disneyland, Danilo Faso a 15 anni è già un... ► gazzetta.it
La Moldova ancora europeista, ma resta l’ombra dei brogli elettorali dopo una complicata corsa al voto. Filo russi in piazza
I cittadini della Moldova scelgono ancora l’Europa, ma i filorussi denunciano brogli alle elezioni.... ► notizie.com
È possibile bandire il concorso PNRR3 per gli insegnanti senza aver concluso il PNRR2 e assunto gli idonei? PILLOLE DI QUESTION TIME
Simone Craparo Gilda degli Insegnanti ha risposto in diretta alle domande dei nostri lettori sul nu... ► orizzontescuola.it
Kit sbiancamento denti per un sorriso splendente
Il kit sbiancamento denti è il set adatto per prendersene cura e avere un sorriso luminoso. Leggi t... ► donnemagazine.it
Mattarella: "Preoccupazione per riaffiorare di comportamenti unilaterali e uso della forza"
“Abbiamo parlato anche della situazione internazionale, con la preoccupazione nel vedere riaffiorar... ► lapresse.it
Molte Fedi, Bruno Ziglioli inaugura la sezione di storia
Torre Boldone. Sarà Bruno Ziglioli, professore associato di Storia contemporanea presso il Dipartim... ► bergamonews.it
Abodi: "Nazionali volley espressione migliore dello sport italiano"
“Sembrava quasi una vittoria semplice ma nello sport non c’è nulla di semplice. È tutto frutto di a... ► lapresse.it
Bici, la strada è in salita. Solo uno su dieci la usa per spostarsi
Anche se gli effetti benefici sulla salute della mobilità attiva sono un dato scientifico, in Itali... ► quotidiano.net
Caivano, controlli dei carabinieri nell'area del Parco Verde
Controlli dei carabinieri nell’area del Parco Verde di Caivano (Napoli) all’indomani della minaccia... ► lapresse.it
Firenze vola su Helsinki. Italia e Finlandia più vicine con Finnair
Italia e Finlandia sempre più vicine. E Finnair, la compagnia aerea del paese scandivo, conferma il... ► quotidiano.net
Lotto: altre due vincite di oltre 70 mila euro nell'Agrigentino
L’Agrigentino festeggia con il Lotto: nell’estrazione di sabato 27 settembre la vincita più alta d... ► agrigentonotizie.it
Torre del Greco, al via la “Festa del Mare” tra musica e magia
Tra musica, magia e spettacolo, sabato 4 e domenica 5 ottobre Torre del Greco celebra la “Festa del ... ► 2anews.it
Anime: cosa ci manca dei cartoni animati di una volta
la nostalgia per gli anime classici e l’importanza degli archi “da torneo” Gli anime degli anni ’80... ► jumptheshark.it
L’usato valida alternativa. Vetture sotto i 10mila euro
di Francesco Forni Come correre ai ripari? Come rilanciare le vendite di automobili in un momento c... ► quotidiano.net
Perché il Napoli sembra avere un problema con De Bruyne, e quel problema si chiama McTominay
Più di tutto al Napoli sta mancando il McTominay formato Scudetto, ridimensionato dopo l'arrivo di ... ► fanpage.it
Dal 29 settembre Lidl porta la Spagna in tavola: paella, chorizo e specialità iberiche sotto i 3€
Dopo il successo della settimana giapponese, Lidl torna con una nuova iniziativa che farà felici gl... ► cultweb.it
Concorso Dirigenti tecnici MIM: prova preselettiva il 3 ottobre. Sorteggio il giorno prima
È stato pubblicato nei giorni scorsi sul portale InPA e sulla piattaforma Reclutamento – sezione In... ► orizzontescuola.it
'Gino Lisa', rassicurazioni sulla operatività dello scalo foggiano: "Lumiwings tornerà a volare già dalla prossima settimana"
“La ripresa dei collegamenti dall’aeroporto di Foggia è condizione imprescindibile per un ritorno ... ► foggiatoday.it
Juventus al punto di svolta: Tudor è chiamato d’ora in avanti a fare queste scelte. Le ultimissime novità in casa bianconera
di Redazione JuventusNews24Juventus: Tudor è chiamato a definire l’ossatura della squadra, abbandona... ► juventusnews24.com
Spaete (Generali Investments): "Il rendimento del Bund a 10 anni è stabile tra 2,6% e 2,8%, ma supererà al rialzo l’intervallo entro fine anno"
Il commento di Florian Spaete, senior bond strategist di Generali Investments: "La BCE ha chiuso i... ► ilgiornaleditalia.it
Scontri Pisa Fiorentina, Abodi: “Violenti rimangano fuori dallo stadio”
“Gli scontri di domenica tra tifosi delle Fiorentina e del Pisa? Dobbiamo continuare ed evidentemen... ► lapresse.it
"Il coraggio di essere libere", Giammarco Menga presenta il libro sul delitto di Saman Abbas
Giornalista e scrittore, Giammarco Menga dal 2021 è inviato del programma di Rete 4 Quarto grado. ... ► ilpiacenza.it
Atp Pechino, Sinner Marozsan 6 1 7 5: highlights. L'azzurro vola in semifinale
Continua senza problemi il cammino di Jannik Sinner nell'Atp 500 di Pechino. L'azzurro batte agilmen... ► video.gazzetta.it
Francesca Albanese a Fanpage: “Governo italiano continua a trafficare armi con Israele, va fermato”
A Fanpage.it la relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi sottoline... ► fanpage.it
Cocaina, hashish e marijuana in casa e addosso: “Rendevano migliaia di euro al giorno”
Si è conclusa con l’arresto di due spacciatori e il sequestro di 3,5 chilogrammi di droga – cocain... ► trentotoday.it
Jannik Sinner è l’incubo di De Minaur: precedenti impietosi per l’australiano
Jannik Sinner ha sempre vinto contro Alex de Minaur, uno dei rivali più affrontati nel corso della ... ► oasport.it
Simona Ventura, scoperto l’uomo che la minaccia di morte: è un uomo malato, deliri a Le Iene
Da anni Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi convivono con una situazione che ha assunto con... ► caffeinamagazine.it
Dopo la Fasan la Alpino: le fregate italiane al seguito della Global Sumud Flotilla
Non più la Fasan, come inizialmente annunciato perché di stanza nei pressi di Creto, ma la Alpino è ... ► tgcom24.mediaset.it
I pronostici di lunedì 29 settembre: Serie A, Premier League, Liga e altri campionati
I pronostici di lunedì 29 settembre, ci sono le ultime due partite della quinta giornata di Serie A... ► ilveggente.it
Collegamenti marittimi isole minori, Federalberghi chiede potenziamento degli orari di media stagione
Federalberghi Isole di Sicilia ha inviato alle istituzioni regionali, ai sindaci delle isole minor... ► messinatoday.it
Fru dice addio a Pechino Express: “La mia avventura è finita, a presto”, dove lo rivedremo in TV
Fru, all'anagrafe Gianluca Colucci, lascia Pechino Express ma ci sono già nuovi progetti televisivi... ► fanpage.it
Boss in incognito con Elettra Lamborghini su Rai 2: le anticipazioni del 29 settembre
Protagonista della puntata di stasera è Lucia Forte, amministratrice delegata di un colosso dei prod... ► gazzetta.it
Pianello, la grande Fanfara Bersaglieri di Melzo in scena alla festa del patrono San Maurizio
La grande Fanfara Bersaglieri di Melzo in scena alla festa del patrono San Maurizio a Pianello. La... ► ilpiacenza.it
Terni, tensione e spintoni tra Pro Pal e il sindaco Bandecchi per le sue posizioni su Gaza
Terni, 29 settembre 2025 – Forte contestazione fuori e dentro al comune di Terni al sindaco Stefano... ► lanazione.it
Sempio, la cimice in auto svela tutto: l’intercettazione a “Le Iene”
News tv. Sempio, la cimice in auto svela tutto: l’intercettazione a “Le Iene” – Un vecchio nastro, ... ► tvzap.it
Calciomercato Inter, Chivu raccoglie i frutti delle scelte mirate eseguite questa estate: i dettagli sui nuovi arrivi
di RedazioneCalciomercato Inter, i nuovi volti convincono: Akanji già titolare, Bonny e Sucic nelle ... ► internews24.com
Pagelle Milan Napoli, i voti del CorSport: Pulisic il migliore in campo, Pavlovic crea
Le pagelle di Milan-Napoli 2-1, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri s... ► pianetamilan.it
LA RUOTA DELLA FORTUNA: CANALE 5 FESTEGGIA I GRANDI ASCOLTI E LE SUPER VINCITE
Ieri su Canale 5, grandi emozioni a “La Ruota della Fortuna”. Per la prima volta una concorrente r... ► bubinoblog
Monaci Trappisti e l’Abbazia delle Tre Fontane
Birre trappiste e spiritualità. Un posto che neanche si può immaginare esista nella capitale. Entr... ► romatoday.it
Piazza in fiamme: quando la protesta smette di essere pacifica
Le piazze d’Occidente si infiammano. Da Roma a Parigi, da Londra a Berlino, fino a New York, si mol... ► ilgiornale.it
Keira Knightley rivela possibilità di ritorno in Pirati dei Caraibi 6
possibilità di un ritorno di keira knightley in pirati dei caraibi 6 Le recenti dichiarazioni di Ke... ► jumptheshark.it
Fabio Quagliarella su De Bruyne: “È capitato anche a me e so già cosa farà Conte. Ne sono sicuro”
Kevin De Bruyne non ha gradito la sostituzione in Milan-Napoli, Antonio Conte dopo la partita è sta... ► fanpage.it
Carabinieri sventano truffa agli anziani
Tarantini Time QuotidianoNel primo pomeriggio del 25 settembre scorso, a Laterza, i Carabinieri del... ► tarantinitime.it
Istat: in agosto export per Usa 21,2%
11.36 Nel mese di agosto l'export italiano verso gli Usa segna su base annua un calo del 21,2%,supe... ► televideo.rai.it
Ecofuturo Tv, la prima puntata della settima stagione è dedicata all’efficienza energetica – Video
La settima stagione di Ecofuturo TV si apre con una puntata dedicata al tema dell’efficienza energe... ► ilfattoquotidiano.it
Milan Napoli, la lettura: “Azzurri confusi, Conte pieno di dubbi”
Milan-Napoli, la lettura: “Azzurri confusi, Conte pieno di dubbi” Il Corriere della Sera analizza l... ► forzazzurri.net
Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica Femminile 2025: Giulia Perotti nuova regina, D’Amato e Fioravanti protagoniste d’oro
A Quartu Sant’Elena la 16enne piemontese conquista il titolo all around e tre ori di specialità, me... ► sportface.it
"Dal salotto alla scena Viaggio in Italia", la grande musica vocale alla Sala dei Teatini
Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 18 alla Sala dei Teatini di via Scalabrini 9 la voce di Valentina... ► ilpiacenza.it
La strage di Paderno Dugnano, ecco perché Riccardo Chiarioni sconterà 20 anni: "Era lucido e capace d’intendere quando ha sterminato la famiglia”
Paderno Dugnano (Milano), 29 settembre 2025 – Era "guidato da un pensiero stravagante" e "bizzarro"... ► ilgiorno.it
Decolla il Sistema. Aeroportuale. Toscano
È un 2025 da incorniciare per il Sistema Aeroportuale Toscano che ha ottenuto un solido migliorame... ► quotidiano.net
Milan Napoli è al momento il meglio di cui dispone la Serie A
“A seguito di revisione”, la quinta giornata ha consolidato ai primi sei posti in classifica nella ... ► ilfoglio.it
Il buon motivo di una madre per non evitare più le chat di classe: “Mio figlio continuava a perdersi le feste”
Una madre londinese ha scoperto solo per caso perché il figlio di cinque anni non riceveva inviti a... ► fanpage.it
Tendenze unghie: su quali puntare
Tra le tendenze unghie si opta per tonalità come il rosa, il giallo ma anche i classici come il ner... ► donnemagazine.it
Mini senza complessi ideali per la città
Piccole, facili da guidare e soprattutto da parcheggiare le microcar son un’alternativa all’auto tra... ► quotidiano.net
Autunno, finalmente. Raccontiamolo con le immagini: mandaci i tuoi scatti
LA FOTO DEL GIORNO. Cosa significa per voi autunno? Raccontatecelo con le immagini. Mostrateci ciò ... ► ecodibergamo.it
A night to remember, allyoucansing al DiSotto.Roma
Sei pronto per una delle serate a Roma più elettrizzanti dell'autunno? Immagina di immergerti in u... ► romatoday.it
Capaccio, ragazzo trovato morto in piscina: carabinieri al lavoro
Tempo di lettura: 2 minutiSarà effettuata giovedì l’autopsia sul corpo del 27enne Taras Ivanyshyn,... ► anteprima24.it
Novità letterarie da leggere in inglese:quale scegliere
Diverse le novità letterarie in inglese in uscita che si possono leggere per migliorare il lessico.... ► donnemagazine.it