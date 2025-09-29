il week end del rugby mammut

Arezzo, 29 settembre 2025 – Un fine settimana ricco di sport e soddisfazioni per il Rugby Mammut, con giovani protagonisti e performance positive in tutte le categorie. Giovedì al campo si è svolto un allenamento congiunto che ha visto la partecipazione di circa 40 ragazzi Under 16, insieme ad alcuni Under 18, provenienti da Rugby Mammut, Vasari Arezzo e Crete Senesi. Sotto la guida del tecnico Beppe Sorrentino e dello staff, i giovani atleti hanno potuto lavorare sulla tecnica e sulla crescita sportiva, vivendo un momento di confronto e collaborazione tra società. La presenza numerosa di ragazzi è stata accolta con entusiasmo, a testimonianza della bontà del lavoro di squadra e della sinergia tra le società del territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

