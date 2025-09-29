Il voto nelle Marche e i possibili scenari

Firenze, 29 settembre 2025 – La campagna elettorale per le Politiche inizia oggi, con il voto nelle Marche. Oggi dopo le 15 sapremo infatti chi avrà vinto fra Francesco Acquaroli, presidente di Regione uscente, e Matteo Ricci, europarlamentare del Pd in prestito a Bruxelles. La sfida è interessante non soltanto per i destini della Regione ma anche perché è stata politicamente caricata di senso da entrambe le coalizioni. Ed è anche l’unica Regione sulla quale onestamente ci sia qualche dubbio sul risultato finale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il voto nelle Marche e i possibili scenari

In questa notizia si parla di: voto - marche

L’indagine su Ricci a due mesi dal voto nelle Marche, cosa succede ora

I candidati del centrodestra in Veneto, Campania e Puglia arriveranno prima del voto nelle Marche

Balzo di Acquaroli prima del voto: consensi su per il governatore delle Marche

Regionali Marche, primo giorno di voto: alle 23 affluenza al 37,71% - facebook.com Vai su Facebook

Le Marche al voto, ai seggi i candidati governatori tranne uno: ecco perché... - X Vai su X

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta, affluenza al 10,59% e al 21,68% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare ... Secondo fanpage.it

Marche e Valle d'Aosta al voto, test d'autunno con un occhio a Roma - Più di 1,3 milioni di elettori chiamati alle urne nella sfida che vede in evidenza Acquaroli e Ricci, 103mila nella regione più piccola d'Italia dove si vota col proporzionale e anche per i sindaci in ... Lo riporta ansa.it