Il voto in Moldavia consegna una responsabilità all’Ue Loperfido spiega quale
Il sole non sorge più ad Est, si guarda a Ovest. Fuori di metafora, la vittoria del fronte europeista in Moldavia – rappresentato dal partito Pas guidato dalla presidente Maia Sandu – segna un passaggio fondamentale per l’equilibrio geopolitico di quella regione tumultuosa e attraversata ancora da profonde divisioni. Un voto arrivato in un contesto di bassa affluenza e di forte pressione russa – la campagna elettorale è stata caratterizzata da attacchi hacker pesanti e da tentativi di infiltrazione del Cremlino –, ma che ha confermato l’orientamento della popolazione verso Bruxelles. Formiche.net ne ha parlato con Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia, che ha preso parte al monitoraggio elettorale con la delegazione Osce. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: voto - moldavia
Mosca prepara la Moldavia al voto con deepfake e propaganda
La disinformazione russa per influenzare il voto in Moldavia: "Nato e Ue vogliono conquistarla"
Così Mosca manipola il voto di domenica per bloccare il progetto europeista della Moldavia
Per le elezioni in #Moldavia, sebbene in Russia circa 250.000 moldavi abbiano diritto di voto, sono stati consegnati solo 10.000 tessere elettorali. Sono stati aperti solo 2 seggi elettorali in Russia presso le ambasciate moldave, entrambi a Mosca. Inoltre La CE - X Vai su X
? Oggi la Moldavia va alle urne per rinnovare il Parlamento, un voto di un piccolo Stato al margine orientale dell’Europa... Leggi l'articolo #Moldavia - facebook.com Vai su Facebook