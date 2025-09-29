Il voto in Moldavia consegna una responsabilità all’Ue Loperfido spiega quale

Il sole non sorge più ad Est, si guarda a Ovest. Fuori di metafora, la vittoria del fronte europeista in Moldavia – rappresentato dal partito Pas guidato dalla presidente Maia Sandu – segna un passaggio fondamentale per l’equilibrio geopolitico di quella regione tumultuosa e attraversata ancora da profonde divisioni. Un voto arrivato in un contesto di bassa affluenza e di forte pressione russa – la campagna elettorale è stata caratterizzata da attacchi hacker pesanti e da tentativi di infiltrazione del Cremlino –, ma che ha confermato l’orientamento della popolazione verso Bruxelles. Formiche.net ne ha parlato con Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia, che ha preso parte al monitoraggio elettorale con la delegazione Osce. 🔗 Leggi su Formiche.net

