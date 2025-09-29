Il video delle ladre che distraggono il cassiere e rubano 4mila euro

Un piano chiaro e ben architettato: distratte il cassiere con richieste asfissianti, mentre la complice si occupa di fare "piazza pulita" dell'incasso. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di un minimarket in corso Vittorio Emanuele, a Torino, dove all'ora di pranzo di sabato 27 settembre. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ladre - distraggono

Distraggono un turista e gli rubano la valigia in aeroporto: arrestato uno dei ladri https://ift.tt/9ujqleN - X Vai su X

Il meccanismo sembra perfetto, calibrato come gli ingranaggi di un orologio: due uomini distraggono vittima e possibili testimoni nell’atrio della banca in cui sono disposte le casse automatiche, mentre un terzo porta via il sacchetto di banconote che l’anziano - facebook.com Vai su Facebook

Il video delle ladre che distraggono il cassiere e rubano 4mila euro - Il furto è stato ripreso dalle telecamere di un negozio a Torino: le tre donne, tra una richiesta e l'altra, attirano l'attenzione del commerciante per poi scappare con il bottino ... Secondo today.it

Il video delle borseggiatrici scatenate a Torino: distraggono il cassiere e rubano 4.000 euro in contanti - Vanno a colpo sicuro: mano lesta, continue richieste asfissianti e un gran baccano che manda in confusione la vittima. Si legge su torinotoday.it