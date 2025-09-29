Il video del maxi sequestro di cocaina a Catania sull' autostrada A18 quanti kg di droga sono stati trovati

Notizie.virgilio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino albanese è stato arrestato a Catania per detenzione di cocaina: sequestrati oltre 27 kg durante un controllo sull'A18. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

il video del maxi sequestro di cocaina a catania sull autostrada a18 quanti kg di droga sono stati trovati

© Notizie.virgilio.it - Il video del maxi sequestro di cocaina a Catania sull'autostrada A18, quanti kg di droga sono stati trovati

In questa notizia si parla di: sequestro - cocaina

Un altro sequestro di droga: eroina e cocaina nella fioriera

Asse della droga Campania-Sicilia: scoperti 64 kg di cocaina in un tir: sequestro da 13 milioni di euro

Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro

video maxi sequestro cocainaIl video del maxi sequestro di cocaina a Catania sull'autostrada A18, quanti kg di droga sono stati trovati - Un cittadino albanese è stato arrestato a Catania per detenzione di cocaina: sequestrati oltre 27 kg durante un controllo sull'A18. Riporta virgilio.it

video maxi sequestro cocainaSala Consilina (SA), maxi sequestro di cocaina lungo l’A2: tre arresti - Tre arresti lungo l’A2: sequestrati 3,5 kg di cocaina e una pistola con matricola abrasa. Scrive trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Video Maxi Sequestro Cocaina