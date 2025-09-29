Il video dei ladri che sfondano la vetrina della gioielleria a colpi di mazza e fuggono in monopattino
Due giovani armati di mazza hanno assaltato una gioielleria a Torino, sfondando la vetrina e rubando tre orologi di lusso per un valore di 46 mila euro. Il titolare li ha inseguiti, ma i ladri sono fuggiti su due monopattini. "In trent’anni di attività non avevo mai visto niente del genere quello che mi ha colpito di più è stata la sfacciataggine", dice il gioielliere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
