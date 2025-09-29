Il vero primo Assassin’s Creed che nessuno ha mai visto | doveva essere legato ad un altro famoso franchise
Assassin’s Creed è partito in maniera davvero particolare. Nato come costola di un altro grande franchise si è ritrovato a fare il protagonista. Assassin’s Creed ha scritto letteralmente la storia del videogame passando in pratica attraverso ben 3 generazioni di console e non sembra volersi fermare. Questa grande serie di videogiochi, infatti, ha dato vita a tutto un mondo collaterale fatto di romanzi, film, corti animati, che non hanno fatto altro che ampliare all’inverosimile la storia. L’ultimo in ordine temporale della saga canonica è Assassin’s Creed Shadows, ambientato in Giappone durante XVI secolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: vero - primo
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
James Gunn definisce Superman il suo primo, vero, film sui supereroi
Temptation Island 2025, la quarta puntata scotta più del falò: il primo vero tradimento
In attesa del vero Gasp per il primo posto basta la Roma di Ranieri https://ift.tt/mKOCHLo - X Vai su X
2 partite prima della sosta 2 partite alla fine del vero primo mini ciclo di impegni della stagione Avanti così - facebook.com Vai su Facebook
Dove giocare il primo Assassin's Creed nel 2025? Quasi vent'anni e non sentirli - Sembra ieri, ma sono passati quasi vent'anni dal lancio del primo Assassin's Creed, un gioco iconico capace di dare vita a un franchise che più ricco non si può. Da everyeye.it