Assassin’s Creed è partito in maniera davvero particolare. Nato come costola di un altro grande franchise si è ritrovato a fare il protagonista. Assassin’s Creed ha scritto letteralmente la storia del videogame passando in pratica attraverso ben 3 generazioni di console e non sembra volersi fermare. Questa grande serie di videogiochi, infatti, ha dato vita a tutto un mondo collaterale fatto di romanzi, film, corti animati, che non hanno fatto altro che ampliare all’inverosimile la storia. L’ultimo in ordine temporale della saga canonica è Assassin’s Creed Shadows, ambientato in Giappone durante XVI secolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il vero primo Assassin’s Creed che nessuno ha mai visto: doveva essere legato ad un altro famoso franchise