Il Venezuela dichiara lo stato di emergenza l’annuncio di Maduro | Pronto a difendere il Paese dalle minacce Usa
Il governo di Nicolás Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Venezuela, in risposta alle crescenti tensioni con gli Stati Uniti nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato la vicepresidente Delcy Rodríguez, sottolineando che il decreto conferisce al presidente «poteri speciali» per agire in materia di difesa e sicurezza di fronte a minacce esterne. La decisione arriva in un contesto di pressione militare crescente da parte dell’amministrazione americana. Secondo fonti di Washington citate dal New York Times, ci sarebbero attacchi imminenti contro obiettivi venezuelani, con l’intento di rovesciare Maduro «in un modo o nell’altro». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: venezuela - dichiara
Piani di attacco Usa contro i cartelli della droga: il Venezuela dichiara lo stato d'emergenza
Il governo Maduro dichiara lo stato di emergenza in Venezuela
IN VENEZUELA - Maduro dichiara lo stato di emergenza in tutto il Paese https://ift.tt/HVdYmoG - X Vai su X
COMUNICADO DE PRENSA Invitación a Conferencia Magistral Internacional El Rotary Club Baruta – Las Mercedes, Distrito 4370 (Venezuela), tiene el honor de invitar a toda la familia rotaria y al público en general a participar en su XXXVII Interclub Intern - facebook.com Vai su Facebook
Governo Maduro dichiara lo stato di emergenza in Venezuela - (FILE) Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro parla durante una conferenza stampa con i media internazionali all'Hotel Eurobuilding di Caracas il 15 settembre 2025. Si legge su ilsole24ore.com
Il Venezuela dichiara lo stato di emergenza, l’annuncio di Maduro: «Pronto a difendere il Paese dalle minacce Usa» - La misura conferisce poteri speciali al presidente, mentre Washington intensifica la pressione militare nei Caraibi e il Venezuela rafforza le alleanze con Mosca e Pechino ... open.online scrive