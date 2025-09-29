Il Venezuela dichiara lo stato di emergenza l’annuncio di Maduro | Pronto a difendere il Paese dalle minacce Usa

Il governo di Nicolás Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Venezuela, in risposta alle crescenti tensioni con gli Stati Uniti nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato la vicepresidente Delcy Rodríguez, sottolineando che il decreto conferisce al presidente «poteri speciali» per agire in materia di difesa e sicurezza di fronte a minacce esterne. La decisione arriva in un contesto di pressione militare crescente da parte dell’amministrazione americana. Secondo fonti di Washington citate dal New York Times, ci sarebbero attacchi imminenti contro obiettivi venezuelani, con l’intento di rovesciare Maduro «in un modo o nell’altro». 🔗 Leggi su Open.online