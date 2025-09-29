Il Venezia a Palermo per l' aggancio in classifica Stroppa | La squadra sta benissimo

Veneziatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la vittoria in casa contro lo Spezia, il Venezia è pronto a partire per la trasferta di Palermo in programma domani, martedì 30 settembre, allo stadio Renzo Barbera, con fischio d'inizio alle ore 20.30. Un match che vedrà gli arancioneroverdi affrontare il loro ex bomber, quel Joel. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: venezia - palermo

Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo

Palermo, c'è Palumbo. Spezia, Empoli e Venezia per la svolta: così si muovono le big

Palermo protagonista alla Mostra di Venezia, Carmelo Bene visto da Maresco e i 18 giorni di Nino D'Angelo

venezia palermo aggancio classificaPalermo, Inzaghi: “Col Venezia non sarà mai una partita come le altre” - Pippo Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa dopo pochi giorni dalla sfida contro il Cesena (terminata 1- Secondo livesicilia.it

venezia palermo aggancio classificaPronostico Palermo-Venezia 30 Settembre 2025: Inzaghi in difesa del primato - Venezia, valida per la 6ª giornata di Serie BKT 2025/26: scopri il pronostico, le quote e l'analisi di questa sfida cruciale, dove i ro ... bottadiculo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Venezia Palermo Aggancio Classifica