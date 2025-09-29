Il triste addio di Hamilton al cane | Addormentarlo è stata la decisione più dura

È morto domenica sera 28 settembre tra le mie braccia". Lewis Hamilton racconta sui social la morte del suo cane Roscoe. "Dopo quattro giorni di lotta, combattendo con tutte le forze che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha smesso mai di combattere, fino alla fine. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima. 🔗 Leggi su Feedpress.me

triste addio hamilton caneAddio a Roscoe, Hamilton: “Un angelo e un vero amico, una delle cose più belle della vita” - Lewis Hamilton ha dovuto dire addio al fido cane Roscoe definito un angelo e un vero amico, è morto domenica sera ... Come scrive formulapassion.it

