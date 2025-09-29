Il trionfo di Luke Donald alla Ryder Cup 2025 è anche un trionfo di stile

Luke Donald è stato uno dei grandi protagonisti del fine settimana. Quando è diventato il secondo capitano europeo a vincere due Ryder Cup consecutive, dopo Tony Jacklin nel 1985 e nel 1987. La Ryder Cup di questo fine settimana che si è disputata al Bethpage Black di Long Island, ha ricevuto un'importante spinta sartoriale grazie a Loro Piana, che, oltre a fornire gli abiti per il Team Europe, ha lanciato una capsule collection di attrezzatura da golf di alta gamma per l'occasione. Per coloro che non passano le domeniche con gli occhi puntati su Golf Channel, la Ryder Cup è uno dei tornei di golf più prestigiosi al mondo, in cui una squadra dei migliori golfisti d'Europa si confronta con una dozzina di loro omologhi americani (elegantissimi peraltro anche loro in Polo Ralph Lauren ). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

