Il trionfo di Luke Donald alla Ryder Cup 2025 è anche un trionfo di stile
Luke Donald è stato uno dei grandi protagonisti del fine settimana. Quando è diventato il secondo capitano europeo a vincere due Ryder Cup consecutive, dopo Tony Jacklin nel 1985 e nel 1987. La Ryder Cup di questo fine settimana che si è disputata al Bethpage Black di Long Island, ha ricevuto un'importante spinta sartoriale grazie a Loro Piana, che, oltre a fornire gli abiti per il Team Europe, ha lanciato una capsule collection di attrezzatura da golf di alta gamma per l'occasione. Per coloro che non passano le domeniche con gli occhi puntati su Golf Channel, la Ryder Cup è uno dei tornei di golf più prestigiosi al mondo, in cui una squadra dei migliori golfisti d'Europa si confronta con una dozzina di loro omologhi americani (elegantissimi peraltro anche loro in Polo Ralph Lauren ). 🔗 Leggi su Gqitalia.it
La Ryder Cup è ancora nostra! Il racconto del trionfo del Team Europe a New York nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ryder Cup Europe Luke Donald Francesco Molinari Edoardo Molinari
Ryder Cup Bethpage Black Course, Farmingdale - Il birdie di Shane Lowry alla 18 porta in trionfo l'Europa. Dopo quella del 2023 in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), ancora un'impresa per la compagine continentale
Ryder Cup 2025: l'Europa vince ancora, Stati Uniti ko 15-13 a Bethpage - L'Europa trionfa a Farmingdale, New York, dove al Bethpage State Park Golf Course ha superato per 15-
Ryder Cup, il Team Europa resiste alla rimonta degli Usa e conserva il trofeo. VIDEO - Dopo aver concluso comodamente in vantaggio il sabato sera dopo gli incontri a coppie, gli europei hann ...