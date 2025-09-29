Il Trio Essenza inaugura i concerti di ottobre di Padova Urbs Organi
L’Associazione Padova Urbs Organi APS, presenta l’edizione speciale della sua rassegna musicale “Suoni alternativi per una rassegna in trasformazione” con il primo dei quattro concerti in programma venerdì 3 ottobre, ore 21 - Chiesa di S. Antonio Abate in via Savonarola – Padova a ingresso libero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: trio - essenza
