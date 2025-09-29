Il Trio Essenza inaugura i concerti di ottobre di Padova Urbs Organi

Padovaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Padova Urbs Organi APS, presenta l’edizione speciale della sua rassegna musicale “Suoni alternativi per una rassegna in trasformazione” con il primo dei quattro concerti in programma venerdì 3 ottobre, ore 21 - Chiesa di S. Antonio Abate in via Savonarola – Padova a ingresso libero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trio - essenza

Il Trio Essenza inaugura i concerti di ottobre di Padova Urbs Organi - L’Associazione Padova Urbs Organi APS, presenta l’edizione speciale della sua rassegna musicale “Suoni alternativi per una rassegna in trasformazione” con il primo dei quattro concerti in programma ... Come scrive padovanews.it

Concerti Trio Essenza: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Trio Essenza: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. rockol.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trio Essenza Inaugura Concerti