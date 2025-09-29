Il triangolo verde di Roma | una passeggiata tra ville cinema e giardini

Ma voi lo sapevate che c’è tutta una zona di Roma nella quale la storia e l’architettura si incontrano con la natura, tanto che possiamo chiamarlo “ triangolo verde ”? Si tratta di un affascinante itinerario che parte da via XXI Aprile e arriva fino a Porta Pia, tra la ciclabile di via Nomentana, piazza Bologna e via del Policlinico. Lo possiamo scoprire in tutta la sua magnificenza sia a piedi che in bicicletta e, soprattutto, è perfetto per ammirare luoghi fuori dai classici circuiti turistici, spesso ignoti agli stessi abitanti della Capitale. Leggi anche: — A Roma c’è un quartiere dei premi Nobel, ecco dove si trova Il triangolo verde di Roma, tra villini liberty e set cinematografici. 🔗 Leggi su Funweek.it

Ayura Festival al Triangolo Verde di Legoli

